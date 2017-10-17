 Yıldızlar takipte – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Yıldızlar takipte

    Yıldızlar takipte

    Beşiktaş'ın bu akşam Monaco'yu ağırlayacağı maça yoğun bir ilgi var. Fransız ekibine şu ana kadar Manchester City'den PSG'ye, Liverpool'dan, Bayern'e kadar pek çok takımdan temsilci gönderme konusunda başvuru yapıldığı bildirildi.

    Geçen sezon 300 milyon euro'luk oyuncu satan Monaco'da pek çok oyuncu izlemeye alınacak ama Beşiktaş'tan da bazı isimler var. Bu isimlerin başında Talisca, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun geliyor. Premier Lig'den ve La Liga'dan bazı ekiplerin bu 3 oyuncu için istatistik ekibi de getirecekleri öğrenildi. Öte yandan Fransa'da Monaco için Beşiktaş maçının son şans olduğu yorumları yapılıyor. En ilginç yorumlardan birisi ise Aurelien Canot'tan geldi. İki takımın da benzer hücum hatlarına sahip olduğuna inanan Canot, "Cenk Tosun'da Falcao'yu görüyorum. Belki de Monaco için Falcao'nun yerine mükemmel bir alternatif olabilir" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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