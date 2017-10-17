Yıldızlar takipte
Beşiktaş'ın bu akşam Monaco'yu ağırlayacağı maça yoğun bir ilgi var. Fransız ekibine şu ana kadar Manchester City'den PSG'ye, Liverpool'dan, Bayern'e kadar pek çok takımdan temsilci gönderme konusunda başvuru yapıldığı bildirildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:04
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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