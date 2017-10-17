Rıdvan Dilmen, Monaco - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan Monaco maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



'TÜRK FUTBOLUNDA BİR DEVRİMDİR'

"Türkiye Beşiktaş ile ne kadar gurur duysa azdır. Beşiktaş'ın bu yılki performansı bir milattır. Türk futbolunda bir devrimdir.Beşiktaş, Bayern Münih değil, Barcelona da değil, belki hiç olmayacak ama onun bir tık altındaki takımların seviyesine geldi



İşte Dilmen'in ilk yarı yorumları:



İstediğimiz gibi gidiyor. Sayılmayan golle öne geçmiş olsaydı Beşiktaş, daha da geniş alanlar bulacaktı. Monaco, gerçekten deplasman değil. Tansiyon düşük. Bir hazırlık maçı gibi. Çok sert de değil, yumuşak oynuyorlar. Beşiktaş şu ana kadar kendi standartında işler yapıyor. Klasik golünü attı. Cenk'i artık övmeye gerek yok, standartını oturttu. Cenk Tosun, inanılmaz bir gole imza attı. Sayılmayan golde getirişi, gücü. Beni şaşırtan isim Pepe. Kendi standartının altında kaldı. Biraz dağınık. Umarım 2. yarıda tecrübesiyle toparlanır. İlk yarının en tutuk ismi Talisca'ydı. Babel, Cenk ve Quaresma iyi oynuyor. Adriano ve Caner, ekonomik oynuyor. 4'e 4 de gidiyor Beşiktaş çoğunlukla. Fakat, Talisca'nın pasları daha etkili olursa ve doğru yerde durursa bugün kazanabilir Beşiktaş