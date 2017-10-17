Talisca’nın hedefi 4’te 4
Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçta gol atmayı başaran Talisca, Monaco karşısında gol bulursa tarihe geçecek
Bu arada Ryan Babel de, siyah-beyazlıların en etkili ismi olarak göze çarpıyor. Siyahbeyazlı ekibin bu sene aldığı iki Avrupa galibiyetinde de (Porto ve Leipzig) rakip fileleri birer kez havalandırmayı başaran tecrübeli oyuncu, performanslarıyla Beşiktaş'ın 90 dakika sonunda alacağı sonucu belirleyen faktörlerden biri olacak. Öte yandan Quaresma da Avrupa'da 3 maçlık gol atma serisini 2010-11 sezonunda gerçekleştirdi. Quaresma, eleme turlarında Viktoria Plzen maçında gol attıktan sonra iki Helsinki karşılaşmasında fileleri buldu.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:01
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
Talisca’nın hedefi 4’te 4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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