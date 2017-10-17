 Talisca’nın hedefi 4’te 4 – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ’nın hedefi 4’te 4

    Talisca’nın hedefi 4’te 4

    Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçta gol atmayı başaran , Monaco karşısında gol bulursa tarihe geçecek

    Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Anderson , Demba Ba'nın rekoruna göz dikti. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçta gol atmayı başaran Talisca, Monaco karşısında gol bulursa tarihe geçecek. Geçen sezon Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta 2 gol atan Talisca, bu sezonki Porto ve Leipzig karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. Talisca meşin yuvarlağı Monaco karşısında da ağlarla buluşturursa, Demba Ba'nın üst üste 4 maçta gol atma rekoruna ortak olacak.

    Bu arada Ryan Babel de, siyah-beyazlıların en etkili ismi olarak göze çarpıyor. Siyahbeyazlı ekibin bu sene aldığı iki Avrupa galibiyetinde de (Porto ve Leipzig) rakip fileleri birer kez havalandırmayı başaran tecrübeli oyuncu, performanslarıyla Beşiktaş'ın 90 dakika sonunda alacağı sonucu belirleyen faktörlerden biri olacak. Öte yandan Quaresma da Avrupa'da 3 maçlık gol atma serisini 2010-11 sezonunda gerçekleştirdi. Quaresma, eleme turlarında Viktoria Plzen maçında gol attıktan sonra iki Helsinki karşılaşmasında fileleri buldu.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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