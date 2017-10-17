Rıdvan Dilmen'den o isme övgü: İnanılmaz
Rıdvan Dilmen, Monaco - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı.
İşte Dilmen'in yorumları:
İstediğimiz gibi gidiyor. Sayılmayan golle öne geçmiş olsaydı Beşiktaş, daha da geniş alanlar bulacaktı. Monaco, gerçekten deplasman değil. Tansiyon düşük. Bir hazırlık maçı gibi. Çok sert de değil, yumuşak oynuyorlar. Beşiktaş şu ana kadar kendi standartında işler yapıyor. Klasik golünü attı. Cenk'i artık övmeye gerek yok, standartını oturttu. Cenk Tosun, inanılmaz bir gole imza attı. Sayılmayan golde getirişi, gücü. Beni şaşırtan isim Pepe. Kendi standartının altında kaldı. Biraz dağınık. Umarım 2. yarıda tecrübesiyle toparlanır. İlk yarının en tutuk ismi Talisca'ydı. Babel, Cenk ve Quaresma iyi oynuyor. Adriano ve Caner, ekonomik oynuyor. 4'e 4 de gidiyor Beşiktaş çoğunlukla. Fakat, Talisca'nın pasları daha etkili olursa ve doğru yerde durursa bugün kazanabilir Beşiktaş
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:47
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 38
Yorum
TS Eto ve Nasri bizde var mı ? bizimkiler yıldız adayı burada başarılı olur.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 22
Yorum
TS Bu kötü gidişin tek sorumlusu Durica mı ? Ersun YANAL ı seversin sevmezsin ama paranı TS alıyorsun kötü olamazsın Ersun gitti fark 11 puan!!
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 47
Yorum
arslan futbolcular dikkat etmeli sinirlenmemeli tahriklere kapılmamalı kart konusunda dikkatli olmalı
Rıdvan Dilmen'den o isme övgü: İnanılmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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