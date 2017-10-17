Rıdvan Dilmen'den o isme övgü: İnanılmaz

Rıdvan Dilmen, Monaco - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, 1-1 sona eren Monaco-Beşiktaş maçının ilk devresinden sonra değerlendirmelerde bulundu.



İşte Dilmen'in yorumları:



İstediğimiz gibi gidiyor. Sayılmayan golle öne geçmiş olsaydı Beşiktaş, daha da geniş alanlar bulacaktı. Monaco, gerçekten deplasman değil. Tansiyon düşük. Bir hazırlık maçı gibi. Çok sert de değil, yumuşak oynuyorlar. Beşiktaş şu ana kadar kendi standartında işler yapıyor. Klasik golünü attı. Cenk'i artık övmeye gerek yok, standartını oturttu. Cenk Tosun, inanılmaz bir gole imza attı. Sayılmayan golde getirişi, gücü. Beni şaşırtan isim Pepe. Kendi standartının altında kaldı. Biraz dağınık. Umarım 2. yarıda tecrübesiyle toparlanır. İlk yarının en tutuk ismi Talisca'ydı. Babel, Cenk ve Quaresma iyi oynuyor. Adriano ve Caner, ekonomik oynuyor. 4'e 4 de gidiyor Beşiktaş çoğunlukla. Fakat, Talisca'nın pasları daha etkili olursa ve doğru yerde durursa bugün kazanabilir Beşiktaş