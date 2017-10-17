Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"3 günde 1 maç oynuyoruz, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece hafta sonu oynuyor, böyle bir avantajları var. Yerime bir oyuncu gelince, futbol oynama isteğim artıyor. Daha oynayacağım, önümde birkaç yıl daha var."
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
-
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
-
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
-
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.