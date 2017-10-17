 Q7 Kartal’ın kahramanı mı? – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Q7 Kartal’ın kahramanı mı?

    Q7 Kartal’ın kahramanı mı?
    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Portekizli yıldız ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda Quaresma'nın Beşiktaş formasıyla Devler Ligi'nde gösterdiği başarılı performansa dikkat çekilirken; "Quaresma, Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 8 maçta 3 gol, 5 asist kaydetti. Bu hafta yine Kartallar'ın kahramanı mı?" sorusu soruldu.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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