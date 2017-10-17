Monaco’dan rahatız
Beşiktaşlı yöneticiler Fransa’dan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek “Monaco’dan daha rahatız, G.Birliği yenilgisini unutturacağız” diye konuştular
AVANTAJ BİZDE
"GENİŞ bir kadroya sahibiz. İlk 20 dakikalık baskının üstesinden kalkacağımızı düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Hava da güzel. 3 puan için geldik, alırsak büyük bir avantaj elde edeceğiz. İnşallah Allah da yardımcımız olursa 3 puan ile dönmek istiyoruz. Bu maçın havası farklı olur. Her takımın kötü oynama lüksü vardır. İyi futbola alışıldığı için Ankara'da sendrom yaşadık. Bize yakışmadı. Bunun üstesinden geleceğiz. Hepimiz bu maçın bilincindeyiz. Hakkımızda hayırlısı olsun."
BİR PUAN İYİDİR GALİBİYET SÜPER
BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Monaco'dan alınacak puan ve puanlarla ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Ürkmezgil, "İnşallah iyi sonuçla dönüp, son haftadaki kötü sonucu hafızalardan sileriz. Fransa'da alınacak 1 puan da iyi olacak, galibiyet ise süper olacak" dedi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:36
-
Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
-
Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
-
Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
Monaco’dan rahatız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.