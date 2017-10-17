Monaco’dan rahatız

Beşiktaşlı yöneticiler Fransa’dan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek “Monaco’dan daha rahatız, G.Birliği yenilgisini unutturacağız” diye konuştular

SİYAH-beyazlı yöneticiler, Monaco deplasmanından pozitif bir sonuçla döneceklerine inandıklarını söylediler. İkinci Başkan Ahmet Çebi, "Galip gelirsek büyük avantaj sağlayacağız. Avrupa'da başarılı bir süreç geçiriyoruz, İnşallah bozulmaz" derken; G.Birliği yenilgisi için de "Takımımızda problem yok. Futbolda böyle mağlubiyetler olur ama kaybettiğimiz puanlar tabii ki de bizi zorlayacaktır" yorumunu yaptı. Yönetici Metin Albayrak, ise Monaco'dan daha rahat olduklarını belirterek şöyle devam etti:



AVANTAJ BİZDE

"GENİŞ bir kadroya sahibiz. İlk 20 dakikalık baskının üstesinden kalkacağımızı düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Hava da güzel. 3 puan için geldik, alırsak büyük bir avantaj elde edeceğiz. İnşallah Allah da yardımcımız olursa 3 puan ile dönmek istiyoruz. Bu maçın havası farklı olur. Her takımın kötü oynama lüksü vardır. İyi futbola alışıldığı için Ankara'da sendrom yaşadık. Bize yakışmadı. Bunun üstesinden geleceğiz. Hepimiz bu maçın bilincindeyiz. Hakkımızda hayırlısı olsun."



BİR PUAN İYİDİR GALİBİYET SÜPER

BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Monaco'dan alınacak puan ve puanlarla ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Ürkmezgil, "İnşallah iyi sonuçla dönüp, son haftadaki kötü sonucu hafızalardan sileriz. Fransa'da alınacak 1 puan da iyi olacak, galibiyet ise süper olacak" dedi.



