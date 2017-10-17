Monaco-Beşiktaş maçının sonucu ne olur?
Bu akşam Monaco - Beşiktaş arasında 21.45'te Stade Louis II'de oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşmasının sonucu sizce ne olur?
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:21
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 91
Yorum
hakan Oynamadan nasıl maç nasıl kazanılır hocaları da iyi biliyor hep gerginlik hep gerginlikAli Palabıyıkı da maça ayarlayabilirlerse sonuç bell
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 1
Yorum
ali Bu takımın iyi çalışmadığını gösterir
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Ustalık devri
Toplam 13
Yorum
Aslan başı dik yürür Aşağıdaki yorumlarn çoğunu hakszlık olarak buluyorm belli bir çaba,emek var Tudor ne yapmasnı gerektiğni öğrenmş durumda brakn grevini yapsn
Monaco-Beşiktaş maçının sonucu ne olur? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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