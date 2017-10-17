 Monaco 3-0 Beşiktaş – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Monaco 3-0 Beşiktaş

    Monaco 3-0 Beşiktaş

    Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, UEFA Youth League 3. maçında Monaco ile karşılaştı.

    Siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrıldı.

    Bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alan Siyah-beyazlılar 1 puanda kaldı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:30
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