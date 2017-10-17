Monaco 3-0 Beşiktaş
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, UEFA Youth League 3. maçında Monaco ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alan Siyah-beyazlılar 1 puanda kaldı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:30
-
Monaco-Beşiktaş maçının sonucu ne olur?
Toplam 9
Yorum
muhittin Monaco 2-bjk 3 veya 2-2
-
Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 12
Yorum
para ŞU TAZMİNAT MEVZU-UNDAKİ SIFIRLARA BAKIN, ALLAH FAKİR FUKARANIN YARDIMCISI OLSUN
-
Fırtına yeni hocasını buldu!
Toplam 22
Yorum
Kemal Keleş Muharrem Usta hoca değiştirerek hatanı örtbas edemezsin, istifa et,Rıza Göreve getirerek TS kulübüne 2 ci ihaneti yapıyorsun istifa et defol
Monaco 3-0 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.