 Kara Kartal zafer peşinde – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kara Kartal zafer peşinde

    Kara Kartal zafer peşinde

    Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, deplasmanda Fransız ekibini yenerek 3’de 3 yapmanın peşinde. Beşiktaş galibiyetle dönerse gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyecek!

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bugün deplasmanda karşı karşıya geliyor. Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak. Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah- beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

    YENEMİYORSAN YENİLMEYECEKSİN
    Gruptan çıkmayı sezonun ilk hedefi olarak ortaya koyan Beşiktaş, ligdeki kötü gidişe rağmen Monaco deplasmanında galip gelerek hedefini gerçekleştirmek için en önemli adımı atmak amacında. Monaco karşısında alınacak bir galibiyetin lig maçlarına da olumlu yönde tesir edeceğini düşünen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Monaco maçına bir anlamda çıkış maçı gözüyle de bakıyor. Beşiktaş'ın Fransa'daki ikinci hedefi ise 'yenemiyorsan yenilme' olacak. 1 puanı bulunan Monaco ile arka arkaya 2 maç yapacak olan Kartallar, deplasmandan alınacak 1 puanı artı hanesine yazacak ve 2 hafta sonra evinde yine Monaco ile oynayacağı maça büyük bir avantajla çıkacak.

    Monaco - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri:

    Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Jorge, Lopes, Fabinho, Moutinho, Lemar, Keita, Falcao.
    Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kara Kartal zafer peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.