Kara Kartal zafer peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, deplasmanda Fransız ekibini yenerek 3’de 3 yapmanın peşinde. Beşiktaş galibiyetle dönerse gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bugün deplasmanda karşı karşıya geliyor. Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak. Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah- beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.



YENEMİYORSAN YENİLMEYECEKSİN

Gruptan çıkmayı sezonun ilk hedefi olarak ortaya koyan Beşiktaş, ligdeki kötü gidişe rağmen Monaco deplasmanında galip gelerek hedefini gerçekleştirmek için en önemli adımı atmak amacında. Monaco karşısında alınacak bir galibiyetin lig maçlarına da olumlu yönde tesir edeceğini düşünen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Monaco maçına bir anlamda çıkış maçı gözüyle de bakıyor. Beşiktaş'ın Fransa'daki ikinci hedefi ise 'yenemiyorsan yenilme' olacak. 1 puanı bulunan Monaco ile arka arkaya 2 maç yapacak olan Kartallar, deplasmandan alınacak 1 puanı artı hanesine yazacak ve 2 hafta sonra evinde yine Monaco ile oynayacağı maça büyük bir avantajla çıkacak.



Monaco - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri:



Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Jorge, Lopes, Fabinho, Moutinho, Lemar, Keita, Falcao.

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.