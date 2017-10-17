Kara Kartal zafer peşinde
Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, deplasmanda Fransız ekibini yenerek 3’de 3 yapmanın peşinde. Beşiktaş galibiyetle dönerse gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyecek!
YENEMİYORSAN YENİLMEYECEKSİN
Gruptan çıkmayı sezonun ilk hedefi olarak ortaya koyan Beşiktaş, ligdeki kötü gidişe rağmen Monaco deplasmanında galip gelerek hedefini gerçekleştirmek için en önemli adımı atmak amacında. Monaco karşısında alınacak bir galibiyetin lig maçlarına da olumlu yönde tesir edeceğini düşünen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Monaco maçına bir anlamda çıkış maçı gözüyle de bakıyor. Beşiktaş'ın Fransa'daki ikinci hedefi ise 'yenemiyorsan yenilme' olacak. 1 puanı bulunan Monaco ile arka arkaya 2 maç yapacak olan Kartallar, deplasmandan alınacak 1 puanı artı hanesine yazacak ve 2 hafta sonra evinde yine Monaco ile oynayacağı maça büyük bir avantajla çıkacak.
Monaco - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri:
Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Jorge, Lopes, Fabinho, Moutinho, Lemar, Keita, Falcao.
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:23
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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