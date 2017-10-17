 Jardim: Zor durumdayız – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Jardim: Zor durumdayız

    Jardim: Zor durumdayız

    Monaco Teknik Direktörü , Beşiktaş karşısında kazanmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

    Portekizli teknik adam, "Beşiktaş, şampiyon bir takım. Kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip. Şu anda grupta lider. Zor olacağını biliyoruz ama kazanmaya ihtiyacımız var. Zor bir durumdayız, yaşadığımız psikoloji iyi değil ancak unutulmamalı ki kötü bir takım olsaydık Şampiyonlar Ligi'nde olmazdık. Zor durumda olsak da öz güvenimiz çok iyi. Bu gruptan çıkmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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