 İngilizlerin Cenk Tosun aşkı bitmiyor – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    İngilizlerin aşkı bitmiyor

    İngilizlerin Cenk Tosun aşkı bitmiyor

    İngiliz basınında haberleri devam ediyor. Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile bir çok Premier Lig takımının dikkatini çeken Cenk Tosun'un için bir transfer iddiası da İngiliz basınından geldi.

    İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ın milli yıldız ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazan Daily Star, İngiliz ekibinin gözlemcilerinin de 'u izlediğini ve transfer edilmesi gereken bir oyuncu olduğuna dair Benitez'e rapor verdiğini yazdı.

    Cenk Tosun transferi için 15 milyon sterlin bütçe ayıran Newcastle, ocak ayında bu transfer için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:36
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