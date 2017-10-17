İngilizlerin Cenk Tosun aşkı bitmiyor
İngiliz basınında Cenk Tosun haberleri devam ediyor. Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile bir çok Premier Lig takımının dikkatini çeken Cenk Tosun'un için bir transfer iddiası da İngiliz basınından geldi.
İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ın milli yıldız ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazan Daily Star, İngiliz ekibinin gözlemcilerinin de Cenk Tosun'u izlediğini ve transfer edilmesi gereken bir oyuncu olduğuna dair Benitez'e rapor verdiğini yazdı.
Cenk Tosun transferi için 15 milyon sterlin bütçe ayıran Newcastle, ocak ayında bu transfer için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:36
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Toplam 27
Yorum
Düsseldorf'lu FP kuralıyla zar zor kurdukları takımla saibesiz, hakemsiz, provokasyonsuz, kurtarıcısız KAZANAMIYORLAR. Yabancı hakemle ilk 6 bile zor !
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trabzonspora yılmaz vural rıza çalımbay gibi yerli adamlar lazım.çözüm yabancı hocada değil.her şey akılda bitiyor.
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trbzonspor taraftarı olarak fatih terime karşıyım.milli takımı 3.5 milyom euro ya çalıştıran bu takımı hayrına çalıştırmaz herhalde.düşünün.
İngilizlerin Cenk Tosun aşkı bitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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