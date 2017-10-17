İngilizlerin Cenk Tosun aşkı bitmiyor

İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ın milli yıldız ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazan Daily Star, İngiliz ekibinin gözlemcilerinin de Cenk Tosun'u izlediğini ve transfer edilmesi gereken bir oyuncu olduğuna dair Benitez'e rapor verdiğini yazdı.



Cenk Tosun transferi için 15 milyon sterlin bütçe ayıran Newcastle, ocak ayında bu transfer için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.