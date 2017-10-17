Güneş yükseliyor
Devler Ligi’nde 7. kez yer alan Kara Kartal, Lucescu ile 13 yıl önce elde ettiği puanı geçme şansına sahip olacak
LUCESCU İLE 7 PUAN
BEŞİKTAŞ, daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-04 ve 2016-17 sezonlarında elde etti. 2003-04'te Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, Monaco karşısında olası galibiyetiyle 3 maçta en yüksek puan
İLKLERİN GECESİ OLACAK
G Grubu'ndaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco karşısında bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak. Bu arada Beşiktaş, Monaco ile berabere kalırsa 2003-2004 ve 2016- 2017'deki başarısını tekrarlayacak. Siyah-beyazlı ekip, olası beraberlikte söz konusu sezonlardaki gibi 7 puana ulaşacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:37
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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