 Güneş yükseliyor – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Güneş yükseliyor

    Güneş yükseliyor

    Devler Ligi’nde 7. kez yer alan Kara Kartal, Lucescu ile 13 yıl önce elde ettiği puanı geçme şansına sahip olacak

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak , bu karşılaşmaya tarihi bir başarıya imza atmak için çıkacak. Grubundaki ilk iki karşılaşmasını kazanan ve 6 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde, 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak. İlk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden , evinde ise Leipzig'e 2-0 üstünlük kurdu. Monaco'yu yenmesi durumunda üst üste 3. galibiyetini alacak siyah-beyazlı ekip, 9 puana ulaşarak en iyi performansına imza atacak.

    LUCESCU İLE 7 PUAN
    BEŞİKTAŞ, daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-04 ve 2016-17 sezonlarında elde etti. 2003-04'te Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, Monaco karşısında olası galibiyetiyle 3 maçta en yüksek puan

    İLKLERİN GECESİ OLACAK
    G Grubu'ndaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco karşısında bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak. Bu arada Beşiktaş, Monaco ile berabere kalırsa 2003-2004 ve 2016- 2017'deki başarısını tekrarlayacak. Siyah-beyazlı ekip, olası beraberlikte söz konusu sezonlardaki gibi 7 puana ulaşacak.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:37
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