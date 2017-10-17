Golümüzü yediler!
Beşiktaş'ın Monaco'ya konuk olduğu maçta temsilcimiz Babel'le fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Beşiktaş, Cenk'in kaleciden dönen şutunda Babel ile golü buldu ancak Sırp hakem Milorad Mazic, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
İşte o pozisyon
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:48
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kanyon_ts Vay be, vizyonda kalmamis. Yaziklar olsun... rizaui alacagina unal i al. Tolunayi al. Trabzonda hoca mi kalmadi. Riza gibi cok adam vardi.
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Golümüzü yediler!
Toplam 2
Yorum
kartalorhan ALİ PALABIYIK VE ONUN GİBİLERDEN ALIŞKINIZ...ALAYINIZAAAAAAAAAAAAA
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