Golümüzü yediler!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında grup lideri olan temsilcimiz Beşiktaş, Monaco deplasmanına konuk oldu.Karşılaşmanın 7. dakikasında Beşiktaş, Cenk'in kaleciden dönen şutunda Babel ile golü buldu ancak Sırp hakem Milorad Mazic, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.