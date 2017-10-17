 Golümüzü yediler! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Golümüzü yediler!

    Golümüzü yediler!

    Beşiktaş'ın Monaco'ya konuk olduğu maçta temsilcimiz Babel'le fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

    Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında grup lideri olan temsilcimiz Beşiktaş, Monaco deplasmanına konuk oldu.

    Karşılaşmanın 7. dakikasında Beşiktaş, Cenk'in kaleciden dönen şutunda Babel ile golü buldu ancak Sırp hakem Milorad Mazic, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

    İşte o pozisyon

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golümüzü yediler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.