Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile yaptıkları maçı 2-1 kazanarak 3'te 3 yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Orman, II. Louis Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün kızımın doğum günü. Ona da bir doğum günü hediyesi oldu. Güzel bir maç oldu. Gururluyuz. Üçte 3 yapmak bizim için çok önemli. Allah tekrarını ve gruptan lider çıkmayı nasip etsin. Artık en önemli şey lig. Artık ligde daha agresif olmamız lazım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin 3'te 3 yaptığını hatırlatan Orman, "İnşallah devamı gelsin. Ülkemiz için de iyi bir şey. Şu anda herkes mutlu. Beşiktaş ciddi ve ciddiye alınacak bir kulüp. İki deplasman maçını kazandık. Şimdi önümüzde iç sahada iki maçımız var. Allah onları da iyi bir şekilde tamamlamayı nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Fikret Orman, Cenk Tosun'un bonservis bedelinin sorulması üzerine, "Oyuncularım mal değil. Beşiktaş'ın hedefi Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu. Oraya konsantre olmuş vaziyette. Kısmetleri gelirse o gün bakarız." ifadelerini kullandı.