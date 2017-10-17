 Falcao uyarısı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    uyarısı

    Falcao uyarısı
    BEŞİKTAŞ'ta Monaco maçında tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör Şenol Güneş, Radamel 'ya özel önlem alacak. Bu sezon Fransa Ligi'nde fırtına gibi esen; Porto ve Atletico Madrid formasıyla Beşiktaş'a daha önce de gol atan Falcao, 8 maçta attığı 12 gol ile krallık yarışında da oldukça iddialı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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