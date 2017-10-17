En iyisi Beşiktaş

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın Fransa'dan iyi bir skorla döneceğini ifade etti. Çalımbay, "Şampiyonlar Ligi'nde grubunun en iyi takımı Beşiktaş. Avrupa maçlarında, Süper Lig'den daha etkili oynuyor. Monaco ise geçen sezonki gibi değil. Beşiktaş Fransa'dan güzel sonuçlarla dönecektir" yorumunu yaptı.