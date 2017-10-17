 Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma

    Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma
    AVRUPA futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak. İki gün içinde Karabağ- Atletico Madrid (19.00) maçı hariç tüm karşılaşmalar TSİ 21.45'te oynanacak.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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