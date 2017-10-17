Devler Ligi’nde 16 büyük kapışma

futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuüçüncü hafta maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, bugün ve yarın oynanacak. İki gün içinde(19.00) maçı hariç tüm karşılaşmalaroynanacak.