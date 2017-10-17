 'Çok büyük bir adım attık' – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'Çok büyük bir adım attık'

    Beşiktaş'ın Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Babel konuştu.

    İşte Babel'in açıklamaları;

    "Bu maçı kazanırsak çok büyük bir adım atacağımızı biliyorduk." diyen Babel, "Neyse ki 2-1 kazandık ve çok büyük bir adım attık. İlk üç maçı hangi tutumla oynamışsak kalan üç maçı da aynı şekilde oynayacağız. Umarım aynı şekilde devam eder. Hücum oyuncuları arasında uyum çok önemli. Biz de bunu sağladık ve sadece Cenk değil; Quaresma ve Talisca'nın da çok katkısı oldu." ifadelerini kullandı
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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