'Çok büyük bir adım attık'
Beşiktaş'ın Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Babel konuştu.
"Bu maçı kazanırsak çok büyük bir adım atacağımızı biliyorduk." diyen Babel, "Neyse ki 2-1 kazandık ve çok büyük bir adım attık. İlk üç maçı hangi tutumla oynamışsak kalan üç maçı da aynı şekilde oynayacağız. Umarım aynı şekilde devam eder. Hücum oyuncuları arasında uyum çok önemli. Biz de bunu sağladık ve sadece Cenk değil; Quaresma ve Talisca'nın da çok katkısı oldu." ifadelerini kullandı
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:17
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
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