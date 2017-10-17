Cenk Tosun Pancu'yu solladı!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'na 2'de 2'yle başlayan Beşiktaş, grubun üçüncü maçında Monaco ile karşılaştı.

Deplasmanda Fransız ekibinin 30. dakikada Falcao ile bulduğu gole temsilcimiz 4 dakika sonra Cenk Tosun'la karşılık verdi.



Quaresma'nın sağ kanattan adrese teslim kestiği ortada kafa vuruşunu yapan Milli futbolcu, topu kaleci Subasic'in üzerinden ağlarla buluşturdu ve Porto maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde 2. deplasman maçında bu sezonlk 2. golünü kaydetmiş oldu.



İKİNCİ YARIDA BİR GOL DAHA



Cenk Tosun, ikinci yarıda bir kez daha sahneye çıktı. Ceza alanında yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere yolladı ve skoru 2-1'e getirdi. Devler Ligi'nde bu sezon 3. golüne imza atan Cenk, Avrupa kupalarında Siyah Beyazlı formayla 10. golüne imza attı ve 9 gollü Pancu'yu geride bıraktı.



CENK TOSUN 4. SIRADA

Cenk Tosun 10 golle Beşiktaş tarihinde Avrupa Kupalarında en çok gol atan 4. oyuncusu oldu.

1-Oktay Derelioğlu 14 gol

2-Bobo 12 gol

3-Quaresma 11 gol



4-Cenk Tosun 10 gol

5-Pancu 9 gol

BOŞ GEÇMİYOR

2018 Dünya Kupası Eleme maçında Finlandiya ile oynan maçta 2 gol atarak A Milli Takım'a bir puanı getiren Cenk Tosun, Süper Lig'in 8. haftasında oyanan Gençlerbirliği maçında da filelerini havalandırmayı başarmıştı.

MAÇIN BAŞINDA GOLE ÇOK YAKLAŞMIŞTI

2. Luis Stadı'ndaki maça etkili başlayan Kara Kartal, 4. dakikada Cenk Tosun'la eşitliği bozmaya yaklaştı.

Caner'in sol kanattan ortasında Cenk Tosun, Fabinho ile birlikte yükseldi.

Monaco savunmasında Fabinho Cenk'ten önce topa müdahale ederken iki fuybolcu kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası 2 yıldız da sakatlık geçirdi ancak yapılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcular ayağa kalkarak oyuna devam etti.



