Cenk Tosun 110 milyon TL
Sezon başında bonservisine 20 milyon Euro teklif edilen Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, değerini katlamaya devam ediyor.
DEĞERİ KATLANIYOR
Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın transfer etmek için 20 milyon Euro teklif ettiği Cenk Tosun, Şenol Güneş'in veto etmesiyle takımda kalmıştı. Beşiktaş'ın yıldızı bu sezon gösterdiği üst düzey performansla tüm otoritelerden tam not alırken, oyunuyla ilgili ise 'Sınıf atladı' övgülerini topluyor. Bonservisine sezon başında 20 milyon Euro'luk teklif gelen 26 yaşındaki golcünün yükselen grafiği sonrası Beşiktaş'ın taliplerinden isteyeceği ücretin ne olacağı merak ediliyor.
CRYSTAL PALACE, MONACO MAÇINI İZLEDİ
Crystal Palace Futbol Direktörü Dougie Freedman, Cenk Tosun'u izlemek için II. Louis Stadı'nda Monaco - Beşiktaş maçını takip etti. Bu gelişmeden haberdar olan Beşiktaşlı futbolseverler ise 'Cenk artık 100 milyon Euro' vb. biçiminde esprili yorumlar yaptı.
110 MİLYON TL
Sezon başında 20 milyon Euro teklif alan Beşiktaş'ın, Cenk için teklif yapacak kulüplere kapıyı en az 25 milyon Euro açacağı düşünülüyor. Bu da güncel kur hesaplarına göre yaklaşık 110 milyon TL'ye tekabül ediyor
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:56
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
Cenk Tosun 110 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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