 Cenk Tosun 110 milyon TL – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    110 milyon TL

    Cenk Tosun 110 milyon TL

    Sezon başında bonservisine 20 milyon Euro teklif edilen 'ın yıldızı , değerini katlamaya devam ediyor.

    'ın yıldızı , Monaco deplasmanında attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi. Cenk bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'den bu sezon gol sayısını 3'e yükseltti. Golcü oyuncunun bir de asisti bulunuyor.

    DEĞERİ KATLANIYOR
    Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın transfer etmek için 20 milyon Euro teklif ettiği Cenk Tosun, Şenol Güneş'in veto etmesiyle takımda kalmıştı. Beşiktaş'ın yıldızı bu sezon gösterdiği üst düzey performansla tüm otoritelerden tam not alırken, oyunuyla ilgili ise 'Sınıf atladı' övgülerini topluyor. Bonservisine sezon başında 20 milyon Euro'luk teklif gelen 26 yaşındaki golcünün yükselen grafiği sonrası Beşiktaş'ın taliplerinden isteyeceği ücretin ne olacağı merak ediliyor.

    CRYSTAL PALACE, MONACO MAÇINI İZLEDİ
    Crystal Palace Futbol Direktörü Dougie Freedman, Cenk Tosun'u izlemek için II. Louis Stadı'nda Monaco - Beşiktaş maçını takip etti. Bu gelişmeden haberdar olan Beşiktaşlı futbolseverler ise 'Cenk artık 100 milyon Euro' vb. biçiminde esprili yorumlar yaptı.

    110 MİLYON TL
    Sezon başında 20 milyon Euro teklif alan Beşiktaş'ın, Cenk için teklif yapacak kulüplere kapıyı en az 25 milyon Euro açacağı düşünülüyor. Bu da güncel kur hesaplarına göre yaklaşık 110 milyon TL'ye tekabül ediyor
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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