 Caner Erkin ceza sınırında – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ceza sınırında

    Caner Erkin ceza sınırında
    BU sezon Süper Lig'de sarı kart cezası sınırında bulunan , Avrupa'da da aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Porto ve Leipzig maçlarında iki sarı kart gören tecrübeli oyuncu, bugün deplasmanda oynanacak Monaco karşılaşmasında da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 1 Kasım Çarşamba günü Monaco ile İstanbul'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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