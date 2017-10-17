 Beşiktaş'ın kaptanı, Monaco maçında yedek – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Beşiktaş'ın kaptanı, Monaco maçında yedek

    Beşiktaş'ın kaptanı, Monaco maçında yedek

    Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. maçında Monaco ile deplasmanda karşılaşıyor.

    Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de başlayan , Monaco maçında yedek kulübesinde olacak.

    Şenol Güneş'in Porto ve Monaco maçlarında şans verdiği 25 yaşındaki milli futbolcu, Portekiz'de 64 dakika sahada kalırken, Vodafone Park'taki RB Leipzig maçında 90 dakika forma giymişti.

    Süper Lig'de ise Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle sahada olamayan Oğuzhan, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonspor maçında da forma giymemişti. Milli futbolcu bu 2 maç hariç bu sezon tüm lig maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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