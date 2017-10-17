Beşiktaş'ın kaptanı, Monaco maçında yedek

Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, Monaco maçında yedek kulübesinde olacak.

Şenol Güneş'in Porto ve Monaco maçlarında şans verdiği 25 yaşındaki milli futbolcu, Portekiz'de 64 dakika sahada kalırken, Vodafone Park'taki RB Leipzig maçında 90 dakika forma giymişti.

Süper Lig'de ise Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle sahada olamayan Oğuzhan, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonspor maçında da forma giymemişti. Milli futbolcu bu 2 maç hariç bu sezon tüm lig maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.