Beşiktaş'ın kaptanı, Monaco maçında yedek
Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. maçında Monaco ile deplasmanda karşılaşıyor.
Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, Monaco maçında yedek kulübesinde olacak.
Şenol Güneş'in Porto ve Monaco maçlarında şans verdiği 25 yaşındaki milli futbolcu, Portekiz'de 64 dakika sahada kalırken, Vodafone Park'taki RB Leipzig maçında 90 dakika forma giymişti.
Süper Lig'de ise Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle sahada olamayan Oğuzhan, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonspor maçında da forma giymemişti. Milli futbolcu bu 2 maç hariç bu sezon tüm lig maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 21:33
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"Prime gerek yok"
Toplam 4
Yorum
gs gs 6 -0 yapmadan fenerbahce karsisinda hep yenik olacaktir ancak fenerbahce gs yi devirip gerceklerle gs yi yuzlestirecek .
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Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray, PFDK'da!
Toplam 2
Yorum
POYRAZ FB kadar başınıza bit düşer inşallah.Size bukadar söyleyebiliyorum malum suç denen şey var yazıklar olsun size sizi oraya oturtanlara yazıkl
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz kadro
Toplam 2
Yorum
hayaltıno bu maçta tolgamı oğuzhanmı yanıtını verir..
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