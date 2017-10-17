Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz kadro
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bugün deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak.
Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah- beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.
MONACO - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk Tosun.
MONACO: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Sidibé; Moutinho, Tielemans, Fabinho, Lemar; Keita Baldé, Falcao.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 20:48
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Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray, PFDK'da!
Toplam 2
Yorum
POYRAZ FB kadar başınıza bit düşer inşallah.Size bukadar söyleyebiliyorum malum suç denen şey var yazıklar olsun size sizi oraya oturtanlara yazıkl
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz kadro
Toplam 2
Yorum
hayaltıno bu maçta tolgamı oğuzhanmı yanıtını verir..
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Trabzonspor’dan Şırnak mesajı
Toplam 2
Yorum
TOR Senin o küçük beynin Trabzon'un büyüklüğünü anlayamaz. Trabzon, bir Efsane'dir. Küllerimizden yeniden doğacağız.
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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