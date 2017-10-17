Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz kadro

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bugün deplasmanda karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bugün deplasmanda karşı karşıya geliyor.



Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak.



Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah- beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.



MONACO - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU



BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk Tosun.

MONACO: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Sidibé; Moutinho, Tielemans, Fabinho, Lemar; Keita Baldé, Falcao.