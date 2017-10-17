Beşiktaş'a Babel'den kötü haber

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde oyuna girdikten 2 buçuk dakika sonra kırmızı kart gören Ryan Babel'in cezası merak ediliyor.

"43. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK"

Hollandalı futbolcunun kartı Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor. TFF Disiplin Talimatının 43. maddesinde yer alan ifadeler şöyle: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.



Kara Kartal'ın yıldızı, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket netinesinde oyundan ihraç edilmişti.