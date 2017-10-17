 Beşiktaş'a Babel'den kötü haber – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Beşiktaş'a Babel'den kötü haber

    Beşiktaş'a Babel'den kötü haber

    TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve siyah-beyazlı futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi.

    Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde oyuna girdikten 2 buçuk dakika sonra kırmızı kart gören 'in cezası merak ediliyor.

    "43. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK"
    Hollandalı futbolcunun kartı Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor. TFF Disiplin Talimatının 43. maddesinde yer alan ifadeler şöyle: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

    Kara Kartal'ın yıldızı, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket netinesinde oyundan ihraç edilmişti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:55
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