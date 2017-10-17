Beşiktaş'a Babel'den kötü haber
TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve siyah-beyazlı futbolcu Ryan Babel disiplin kuruluna sevk edildi.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde oyuna girdikten 2 buçuk dakika sonra kırmızı kart gören Ryan Babel'in cezası merak ediliyor.
"43. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK"
Hollandalı futbolcunun kartı Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor. TFF Disiplin Talimatının 43. maddesinde yer alan ifadeler şöyle: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.
Kara Kartal'ın yıldızı, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket netinesinde oyundan ihraç edilmişti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 18:55
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Monaco-Beşiktaş maçının sonucu ne olur?
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muhittin Monaco 2-bjk 3 veya 2-2
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para ŞU TAZMİNAT MEVZU-UNDAKİ SIFIRLARA BAKIN, ALLAH FAKİR FUKARANIN YARDIMCISI OLSUN
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Kemal Keleş Muharrem Usta hoca değiştirerek hatanı örtbas edemezsin, istifa et,Rıza Göreve getirerek TS kulübüne 2 ci ihaneti yapıyorsun istifa et defol
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