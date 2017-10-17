Beşiktaş taraftarından yönetime tepki
Şampiyonlar Ligi G Grubu Monaco-Beşiktaş karşılaşmasına, Beşiktaş yönetiminin kararı ile giremeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:50
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Selçuk İnan derbide forma bekliyor
Toplam 19
Yorum
aslan Beşiktaş Selçuku bedavaya Atibanın yerine almak istiyor. Selçuk eski günlerine geri döner Galatasaraylıdır başkalarına benzemez.
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Trabzonspor, Terim'den haber bekliyor
Toplam 19
Yorum
realite kaleci onur acil gönderilmesi lazım takımdan.
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Trabzonspor, Terim'den haber bekliyor
Toplam 19
Yorum
seyirci fatih terimi alalım takımda kalmasında ısrarcı olalım.Bak nasıl şampiyon oluyoruz.fatih tereimin hocalığını tartışmam
Beşiktaş taraftarından yönetime tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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