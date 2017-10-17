Beşiktaş taraftarından yönetime tepki

Şampiyonlar Ligi G Grubu Monaco-Beşiktaş karşılaşmasına, Beşiktaş yönetiminin kararı ile giremeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında bu akşam Monaco ile karşı karşıya gelecek. Maç için Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar 2. Louis Stadyumu önünde tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü'nün kararına karşın maça girmeye çalışan taraftarlar, stadyuma alınmayınca tepki gösterdi.