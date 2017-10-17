Beşiktaş SJ'den çok farklı galibiyet
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Belçika temsilcisi Oostende'i 77-49 mağlup ederek 2'nci maçında ilk galibiyetine uzandı.
Versluys Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-17, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı.
Karşılaşmanın 3'üncü çeyreğinde rakibine yalnızca 9 sayı atma imkanı veren Beşiktaş Sompo Japan, periyodu 66-36, maçı da 77-49 kazandı.
Mücadelenin en skorer ismi, attığı 14 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Jon Diebler olurken, Oostende'de Jekiri, Fieler ve Salumu 8'er sayı üretti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
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