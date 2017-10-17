Beşiktaş - Monaco (Canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bugün deplasmanda karşı karşıya geliyor.Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak.Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah- beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

Stat: II. Louis

Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Toure, Fabinho, Moutinho, Tielemans, Lemar, Balde, Falcao

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun



