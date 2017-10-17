Beşiktaş - Monaco (Canlı anlatım)
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bugün deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak.
Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah- beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.
MONACO - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU
Stat: II. Louis
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Toure, Fabinho, Moutinho, Tielemans, Lemar, Balde, Falcao
Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 21:41
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 38
Yorum
TS Eto ve Nasri bizde var mı ? bizimkiler yıldız adayı burada başarılı olur.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 22
Yorum
TS Bu kötü gidişin tek sorumlusu Durica mı ? Ersun YANAL ı seversin sevmezsin ama paranı TS alıyorsun kötü olamazsın Ersun gitti fark 11 puan!!
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 47
Yorum
arslan futbolcular dikkat etmeli sinirlenmemeli tahriklere kapılmamalı kart konusunda dikkatli olmalı
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