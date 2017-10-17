Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'nda 3'te 3 yaparak gruptan çıkma yolunda büyük bir adım attı. Beşiktaş grubun 4. maçında 1 Kasım'da Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek.
Beşiktaş, Monaco'yu yenerse12 puana ulaşacak ve Monaco'nun gruptan çıkma ümitlerini bitirecek. Beşiktaş, Monaco'yu, Leipzig de Porto'yu mağlup etmesi durumunda, Leipzig 7 puana ulaşacak. Portekiz ekibi 3, Monaco ise 1 puanda kalacak.
Bu sonuçlarla birlikte Beşiktaş, Monaco'yu mağlup etmesi durumunda en kötü olasılıkla ikinci sırada olarak ikinci tura çıkacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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