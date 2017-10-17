Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Monaco maçı sonrası Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Dirar'a göndermede bulundu.
FENERBAHÇELİLERE GÖNDERME
Babel bu mesajıyla, Fenerbahçeli futbolcuları hedef aldı. Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Dirar'ın Yeni Malatyaspor maçında yaşadıkları sevinç Cenk ve Babel'in yaptığına benzetilmişti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
hakan muharrem usta nın hayalleride orta sınıf, ortalarda aynayacak bir ts artık
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
Klmm Al birini vur ötekine.rizanin ne başarısı var da bunu hoca diye takımın basına getirdiniz.yazık yazık.çok yazık.ts yi bitirdiniZ.
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 16
Yorum
usta vizyon budur
Babel'den Ozan Tufan'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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