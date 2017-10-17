 Babel'den Ozan Tufan'a gönderme – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Babel'den Ozan Tufan'a gönderme

    Beşiktaş'ın yıldızı Ryan , Monaco maçı sonrası Fenerbahçeli ve Dirar'a göndermede bulundu.

    Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan , Monaco galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Twitter hesabından Cenk Tosun ile klasikleşen gol sevinçlerinden bir kare paylaşan tecrübeli oyuncu 'Not be copied (Kopyalanmaz)' mesajını düştü.



    FENERBAHÇELİLERE GÖNDERME
    Babel bu mesajıyla, Fenerbahçeli futbolcuları hedef aldı. Fenerbahçeli ve Dirar'ın Yeni Malatyaspor maçında yaşadıkları sevinç Cenk ve Babel'in yaptığına benzetilmişti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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