Avrupa’da 199. randevu

Bugün Monaco'ya konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 199. mücadelesine çıkacak.

Siyahbeyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 198 maçtan 75'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 198 karşılaşmada rakip fileleri 258 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü. Son 2 sezonda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Beşiktaş, 2017- 2018'de üst üste oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. G Grubu ilk mücadelesinde Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlılar, Leipzig ile sahasında oynadığı mücadeleyi ise 2-0 üstünlükle tamamladı.