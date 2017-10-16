 Tamer Tuna aranıyor – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Tamer Tuna aranıyor

    Tamer Tuna aranıyor

    Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan form düşüşü ve oyuncular arasındaki sıkıntılarda, Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna'nın ayrılmasının da rol oynadığı belirtiliyor... Son iki yıldaki şampiyonluklarda takıma büyük katkı sağlayan Tuna, Göztepe'den teknik direktörlük teklifi alınca izin isteyip, ayrılmıştı. En önemli yardımcısı giden Güneş'in tek başına kaldığı, Tamer Tuna'nın eksikliğinin hissedildiği konuşuluyor

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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