"Maça iyi hazırlandık"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Maça en iyi şekilde hazırlandık'"İki maç oynandı. Dört maç daha var. Zor bir maç oynayacağız. Bireysel oyuncuları çok kaliteli olan bir takıma karşı oynayacağız. Monaco ile üst üste ik maç yapacağız. Evimizde oynayacağımız maçın ardından grup şekillenecek. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularım burada. Performans olarak tam hazır olmayan oyuncular olabilir. Güzel futbol oynamak iyi sonuç almak istiyoruz. Takım üzerinde herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Ben oyuncularımın ellerinden gelen gayreti göstereceklerini düşünüyorum. Rakibin gücünü biliyoruz. O oyuna kendi oyunumuzla cevap verip iyi sonuç almak istiyoruz. Puanlara bakarak oynamayacağız kendi oyunumuza bakacağız. İyi oyuncuları var. Seyirci baskısı olmasını beklemiyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyorum."
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:14
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 27
Yorum
Organik Trabzon lu Bence Fatih hoca diyerleri ne yapacağını bilmiyor Galatasaray şampiyon yapış Avrupa oynatmis Bir hoca usta inşallah yapar doğru bir hamle
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler öfkenizi anlıyorum fakat ne yazık ki ortada bir sözleşme var ve iki tarafında buna uyması gerekiyor !
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Lider G.Saray'da şok gelişme!
Toplam 4
Yorum
gs sorun yok tolga oynar
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