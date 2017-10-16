Kırmızı gören yandı!
Beşiktaş'ta son dönemde artan kırmızı kartlar yönetimi harekete geçirdi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:48
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Hamit töbe töbe Bizim Türk Basinindan korkulur dünece Ozani yerin dibine sokanlar malatyaya karsi az iyi oynadi diye nerdese alexden iyi diycekle
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Beş aday var
Toplam 21
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ses termmi haydi cesareti varsa alsın trabzonuda ne olduğunu görelim.
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