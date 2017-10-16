 Kırmızı gören yandı! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kırmızı gören yandı!

    Kırmızı gören yandı!

    'ta son dönemde artan kırmızı kartlar yönetimi harekete geçirdi.

    Son beş haftada beş kırmızı kart gören 'ta futbolcular, yönetimi alarma geçirdi. Özellikle Ryan Babel'in atılması sonrası sabırlar taştı. Başkan Fikret Orman ve kurmayları, normal prosedüre ek cezalar verme kararı aldı. Sezon sonuna kadar kırmızı kart gören isimlere ekstra para cezaları verilecek.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:48
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