Kendisine oynuyor

Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı ileri sürüldü. Özellikle kaptan Oğuzhan, Cenk Tosun ve Tolgay Arslan gibi isimlerin; maç içerisinde kendisine oynadığı, uygun durumdaki arkadaşlarına pas atmadığı gerekçesiyle Talisca'ya sitem ettikleri iddia ediliyor.



YENiLGİDE PAYI BÜYÜK!

FUTBOLCULARIN, son Gençlerbirliği karşılaşmasındaki mağlubiyeti de Talisca'nın bireysel oyununa bağladığı gelen haberler arasında... Talisca, bu sezon ligde 8 maçta 2 gol, 1 asist; Devler Ligi'nde ise 2 maçta 2 gol kaydetti.