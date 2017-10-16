 Kendisine oynuyor – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kendisine oynuyor

    Kendisine oynuyor

    Siyah-beyazlı oyuncuların, ’yı ‘maç seçtiği’ ve sahada takım için değil kendisine oynadığı konusunda teknik heyete şikayet ettikleri iddia edildi

    Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson 'nın, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı ileri sürüldü. Özellikle kaptan Oğuzhan, Cenk Tosun ve Tolgay Arslan gibi isimlerin; maç içerisinde kendisine oynadığı, uygun durumdaki arkadaşlarına pas atmadığı gerekçesiyle Talisca'ya sitem ettikleri iddia ediliyor.

    YENiLGİDE PAYI BÜYÜK!
    FUTBOLCULARIN, son Gençlerbirliği karşılaşmasındaki mağlubiyeti de Talisca'nın bireysel oyununa bağladığı gelen haberler arasında... Talisca, bu sezon ligde 8 maçta 2 gol, 1 asist; Devler Ligi'nde ise 2 maçta 2 gol kaydetti.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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