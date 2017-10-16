İşte size fırsat
Beşiktaş’ta gözler Monaco maçına çevrildi. Futbolcularla toplantı yapan Güneş ileriye bakmalarını isterken, 3 puanın olumsuz havayı dağıtacağını hatırlattı
Beşiktaş'ta Monaco maçı hazırlıkları sürüyor. Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 ile başlayan siyah-beyazlı ekip, Fransa'dan da puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda bir adım daha atmayı planlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, öğrencilerini terapiye alırken, Gençlerbirliği yenilgisini artık unutmalarını ve önlerine bakmalarını istedi. Tecrübeli hoca, "Futbolda yenilmek de var. Monaco maçı size önemli bir fırsatı sunuyor.
Kazanın ve kendinizi affettirin" diyerek oyuncularını motive ediyor. Talisca ve Ozi'ye uyarı ŞENOL Güneş, Gençlerbirliği deplasmanında beklenmedik derecede etkisiz kalan Talisca ve Oğuzhan'ı da ayağa kaldırmak için harekete geçti. İki maestrosu ile bir görüşme yapan siyah-beyazlı teknik adam, bir an önce toparlanmalarını isterken, "Koşmadan, terlemeden, mücadele etmeden olmaz... Sadece ceza sahası dışından şut kovalamayı bırakın. Defansif görevlere de katılın. Gerektiğinde takım için savaşın" ikazında bulunduğu gelen haberler arasında...
ZAFERİN ŞİFRELERİ
Şenol Güneş, Monaco'yu kasetlerden çözüyor. Rakiplerinin ligde Lyon'a 3-2 yenildiği maçın cd'lerini izleyen tecrübeli hocanın şu saptamalarda bulunduğu öğrenildi:
* Monaco topun hakimiyetini Lyon'a bıraktı. Oyunun kilidi ise kendi sahalarında kaptırdıkları toplar oldu. Rakibe hücum devamlılığı verdiler.
* Lyon'a karşı olduğu gibi bize de sahamızda baskı kurarak maça başlayacaklar. İsabetli paslarla bu baskılarını kırıp, vazgeçirmeliyiz.
* Monaco'nun önde oynayan oyuncuları top sürebilen hızlı oyuncular. Onları driplinge zorlayın. Paslaşmalarını engelleyin.
* Fabinho bize karşı oynayacak. Lyon maçındaki derin boşlukları göremeyeceğiz büyük olasılıkla. Bize karşı daha sıkı markaj uygulayacaklardır. Bu onların son şansı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:38
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Ömür’den siftah
Toplam 1
Yorum
manuel bosuna transferler castillo her mac oynamali. burak 5 hafta dinlendirilse idi rodo ligi sallamisti simdi. burakta sakatliktan gelip formasin
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Kendisine oynuyor
Toplam 1
Yorum
tr sizin gibi para prim almadığı maçlarda sahada geziyormu
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İşte size fırsat
Toplam 2
Yorum
tr şifreye ne gerek var , para verdinmi oynuyorlar vermedinmi sahada geziyorlar
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