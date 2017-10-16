Güneş en yüksek puanın peşinde!

Tarihinde 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Mircea Lucescu'nun görev yaptığı 2003-2004'te 7 puan toplayan Beşiktaş , geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde de aynı puana ulaşarak gruplardaki en başarılı performansına imza attı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlı ekip, Monaco 'yu da yenerse ilk 3 maçta rakiplerine üstünlük sağlayan Türk takımı unvanını elde edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmaya tarihi bir başarıya imza atmak için çıkacak. Grubundaki ilk iki karşılaşmasını kazanan ve 6 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde, 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak. İlk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, evinde ise Leipzig'e 2-0 üstünlük kurdu. Monaco'yu yenmesi durumunda üst üste 3. galibiyetini alacak siyah-beyazlı ekip, 9 puana ulaşarak en iyi performansına imza atacak.

ŞU ANA DEK EN ÇOK 7 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti. 2003-2004'te Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, Monaco karşısında olası galibiyetiyle 3 maçta en yüksek puan rekorunu kırma başarısı gösterecek.



BERABERLİKTE REKORUNU TEKRARLAYACAK

Beşiktaş, Monaco ile berabere kalırsa 2003-2004 ve 2016-2017'deki başarısını tekrarlayacak. Siyah-beyazlı ekip, olası beraberlikte söz konusu sezonlardaki gibi 7 puana ulaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARDAKİ PERFORMANSI ŞÖYLE:

Sezon Maç G B M AG YG Puan 2017-2018 2 2 0 0 5 1 6 2016-2017 6 1 4 1 9 14 7 2009-2010 6 1 1 4 3 8 4 2007-2008 6 2 0 4 4 15 6 2003-2004 6 2 1 3 5 7 7 2000-2001 6 1 1 4 4 17 4 1997-1998 6 2 0 4 6 9 6



SİYAH-BEYAZLILAR, BİR İLKE DAHA YAKIN

G Grubu'ndaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco karşısında bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak.