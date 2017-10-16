Güneş en yüksek puanın peşinde!
Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco ile yapacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'nın bu büyük futbol organizasyonunda en yüksek puanına ulaşmış olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmaya tarihi bir başarıya imza atmak için çıkacak. Grubundaki ilk iki karşılaşmasını kazanan ve 6 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde, 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak. İlk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, evinde ise Leipzig'e 2-0 üstünlük kurdu. Monaco'yu yenmesi durumunda üst üste 3. galibiyetini alacak siyah-beyazlı ekip, 9 puana ulaşarak en iyi performansına imza atacak.
ŞU ANA DEK EN ÇOK 7 PUAN TOPLADI
Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti. 2003-2004'te Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, Monaco karşısında olası galibiyetiyle 3 maçta en yüksek puan rekorunu kırma başarısı gösterecek.
BERABERLİKTE REKORUNU TEKRARLAYACAK
Beşiktaş, Monaco ile berabere kalırsa 2003-2004 ve 2016-2017'deki başarısını tekrarlayacak. Siyah-beyazlı ekip, olası beraberlikte söz konusu sezonlardaki gibi 7 puana ulaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARDAKİ PERFORMANSI ŞÖYLE:
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|AG
|YG
|Puan
|2017-2018
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|2016-2017
|6
|1
|4
|1
|9
|14
|7
|2009-2010
|6
|1
|1
|4
|3
|8
|4
|2007-2008
|6
|2
|0
|4
|4
|15
|6
|2003-2004
|6
|2
|1
|3
|5
|7
|7
|2000-2001
|6
|1
|1
|4
|4
|17
|4
|1997-1998
|6
|2
|0
|4
|6
|9
|6
SİYAH-BEYAZLILAR, BİR İLKE DAHA YAKIN
G Grubu'ndaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco karşısında bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:31
-
Beş aday var
Toplam 22
Yorum
göz siz hocayı değil kafanızıdeğiştirin,hakemi odaya kilitlemeler,hakeme kırmızı kart göstereni kahraman yapmak sonunuz bu olur.
-
Şampiyonluğun ayak sesleri
Toplam 5
Yorum
GS Kfy denyosu yav he he hele bir fark yemeden dönünde ondan sonra konuşuruz
-
İşte size fırsat
Toplam 14
Yorum
Mr. Black Yahu çok alakasız ama, Oğuzhan'ın isim kısaltmasını kim "Ozi" diye keşfetti? Ozanlara ne olacak afedersiniz?
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