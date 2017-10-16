 Güneş en yüksek puanın peşinde! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Güneş en yüksek puanın peşinde!

    Güneş en yüksek puanın peşinde!

    Siyah-beyazlı takım, 'nde yarın ile yapacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'nın bu büyük futbol organizasyonunda en yüksek puanına ulaşmış olacak.

    Tarihinde 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Mircea Lucescu'nun görev yaptığı 2003-2004'te 7 puan toplayan , geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde de aynı puana ulaşarak gruplardaki en başarılı performansına imza attı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlı ekip, 'yu da yenerse ilk 3 maçta rakiplerine üstünlük sağlayan Türk takımı unvanını elde edecek

    G Grubu 3. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmaya tarihi bir başarıya imza atmak için çıkacak. Grubundaki ilk iki karşılaşmasını kazanan ve 6 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde, 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak. İlk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, evinde ise Leipzig'e 2-0 üstünlük kurdu. Monaco'yu yenmesi durumunda üst üste 3. galibiyetini alacak siyah-beyazlı ekip, 9 puana ulaşarak en iyi performansına imza atacak.

    ŞU ANA DEK EN ÇOK 7 PUAN TOPLADI
    Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti. 2003-2004'te Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, Monaco karşısında olası galibiyetiyle 3 maçta en yüksek puan rekorunu kırma başarısı gösterecek.

    BERABERLİKTE REKORUNU TEKRARLAYACAK

    Beşiktaş, Monaco ile berabere kalırsa 2003-2004 ve 2016-2017'deki başarısını tekrarlayacak. Siyah-beyazlı ekip, olası beraberlikte söz konusu sezonlardaki gibi 7 puana ulaşacak.

    BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARDAKİ PERFORMANSI ŞÖYLE:

    Sezon Maç G B M AG YG Puan
    2017-2018 2 2 0 0 5 1 6
    2016-2017 6 1 4 1 9 14 7
    2009-2010 6 1 1 4 3 8 4
    2007-2008 6 2 0 4 4 15 6
    2003-2004 6 2 1 3 5 7 7
    2000-2001 6 1 1 4 4 17 4
    1997-1998 6 2 0 4 6 9 6

    SİYAH-BEYAZLILAR, BİR İLKE DAHA YAKIN
    G Grubu'ndaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco karşısında bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:31
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