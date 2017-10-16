 Domagoj Vida'da sürpriz gelişme! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    'da sürpriz gelişme!

    Domagoj Vida'da sürpriz gelişme!

    ’ın ara transferde kadrosuna katmaya kesin gözüyle baktığı ’da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Dinamo Kiev ile sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan tecrübeli savunmacı 'ya, Ukrayna ekibi tarafından yeni sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.

    Mavi-beyazlı ekibin, Hırvat futbolcu dışında takımın bir diğer stoperi Evgen Khacheridi'ye de yeni bir kontrat önerdiği, bu iki oyuncuyu takımda tutmaya kararlı olduğu bildirildi.

    Vida'ya daha önce protokol imzalatan 'ın ise gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:41
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