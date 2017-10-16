Domagoj Vida'da sürpriz gelişme!
Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna katmaya kesin gözüyle baktığı Domagoj Vida’da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Dinamo Kiev ile sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan tecrübeli savunmacı Domagoj Vida'ya, Ukrayna ekibi tarafından yeni sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.
Mavi-beyazlı ekibin, Hırvat futbolcu dışında takımın bir diğer stoperi Evgen Khacheridi'ye de yeni bir kontrat önerdiği, bu iki oyuncuyu takımda tutmaya kararlı olduğu bildirildi.
Vida'ya daha önce protokol imzalatan Beşiktaş'ın ise gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:41
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‘O kalibrede değiliz’
Toplam 2
Yorum
HAGİ10 MAÇTAN ÖNCE ÖYLE DEMİYODUNUZ AMA. ATIP TUTUYODUNUZ
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Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ ona buna laf atmayın arkadaşlar her takımın ne yazık ki böyle fanatikleri var hasta ruhlu insanlar bunlar ! ömür boyu men cezası vericeksin!
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Trabzon paramparça
Toplam 4
Yorum
Mehmet Ali ne kadar kollama o kadar başarı. Aziz ''MHK belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir.'' dedi 6 ay ceza aldı. bu açıklamadan sonra TFF TS yi kollamaya aldı Ersun değil Hamza tribüne gönderildi TS BJK derbisine kadar o derbide yorumculara göre 2 takım türkiyenin eniyi top oynayan 2 takımıydı. TS 2 yarının ençok puan toplayan takımıydı. BJK maçıyla kollama bitti yoksa TS BJK GS FB yi yakalama ihtimali olabilirdi. işte sonrası malum.
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