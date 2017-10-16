Domagoj Vida'da sürpriz gelişme!

Dinamo Kiev ile sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan tecrübeli savunmacı Domagoj Vida'ya, Ukrayna ekibi tarafından yeni sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.

Mavi-beyazlı ekibin, Hırvat futbolcu dışında takımın bir diğer stoperi Evgen Khacheridi'ye de yeni bir kontrat önerdiği, bu iki oyuncuyu takımda tutmaya kararlı olduğu bildirildi.

Vida'ya daha önce protokol imzalatan Beşiktaş'ın ise gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.