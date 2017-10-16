Cenk’e 22 milyon Euro

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Cenk Tosun ısrarı sürüyor... İngiliz basınında yer alan haberde, Palace'ın golcü oyuncu için Beşiktaş'a yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Yaz döneminde de Cenk'i renklerine bağlamak isteyen ancak Beşiktaş'tan ve golcü oyuncudan olumsuz yanıt alan Ada ekibinin, ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı kaydedilirken, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıksa bile devre arasında 22 milyon euro karşılığında oyuncusunu bırakabilir" yorumu yapıldı.

Haberde, Cenk Tosun'un kontratının 2019'un haziran ayında biteceği de hatırlatıldı ve Beşiktaş'ın istediği bonservis ücretinin sunulması halinde satışına sıcak bakabileceği dile getirildi. Premier Lig'de son sıraya demir atan Crystal Palace, ligdeki ilk gollerini 8. haftada 2-1 kazandığı Chelsea maçında bulabilmişti.

Monaco maçında izleyecekler

Crystal Palace Futbol Direktörü Dougie Freedman'ın Cenk Tosun'un Finlandiya maçında attığı iki golü gördükten sonra tekrar harekete geçtiği vurgulandı. İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki santrforu Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde yarın akşam Monaco ile oynayacağı maçta da takip edeceği bildirildi.

'Tosun Paşa'nın altın sezonu

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig, TFF Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 5 gol 2 asist üretti. Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım formasıyla da Dünya Kupası elemelerinde forma giydiği 9 maçta 5 gole imza attı.