Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi hesapları

Bu sezon lig ve Avrupa'da farklı görüntüler çizen Beşiktaş, Süper Lig'de son üç maçta galibiyet alamadı ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

6'ncı haftada Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Siyah Beyazlılar, 7'nci haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken sonrasında üç gün önce de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve üç haftada kaybettiği 8 puanla 6'ncı sıraya kadar geriledi. Lig maçlarının aksine Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir oyun ortaya koyan Siyah Beyazlılar, Porto gibi bir rakibi deplasmanda 3-1 ile geçtikten sonra grubun en zor takımı olarak görülen Leipzig'i de kendi sahasında 2-0 ile geçerek 6 puan topladı ve G grubunun liderliğine oturdu.



MONACO MAÇI ÇIKIŞ MAÇI OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı sezonun ilk hedefi olarak ortaya koyan Siyah-Beyazlı ekip, ligdeki kötü gidişe rağmen Monaco deplasmanında galip gelerek hedefini gerçekleştirmek için en önemli adımı atmak amacında. Monaco karşısında alınacak bir galibiyetin lig maçlarına da olumlu yönde tesir edeceğini düşünen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Monaco maçına bir anlamda çıkış maçı gözüyle de bakıyor. Beşiktaş'ın Fransa'daki ikinci hedefi ise 'yenemiyorsan yenilme' olacak. 1 puanı bulunan Monaco ile arka arkaya 2 maç yapacak olan Siyah-Beyazlılar deplasmandan alınacak 1 puanı artı hanesine yazacak ve 2 hafta sonra evinde yine Monaco ile oynayacağı maça büyük bir avantajla çıkacak. Porto'nun 3 Leipzig'in 1 puanının olduğu grupta iki Monaco maçından çıkartılacak minimum 4 puan Siyah Beyazlı ekibin gruptan çıkması için hemen hemen yeterli olacağından Monaco'yu deplasmanda yenmek kadar beraberlik de Beşiktaş için iyi bir sonuç sayılacak.



ŞENOL GÜNEŞ AS KADROYA DÖNECEK

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Monaco karşısında as kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Gençlerbirliği maçında, Quaresma ve Babel'i yedek soyundurup Negredo ve Lens'i oynatan, Cenk Tosun'a da ilk yarıda sol kanatta görev veren Güneş'in Monaco karşısına ideal 11 ile çıkması çok kuvvetli bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli hocanın son haftaların en çok eleştirilen iki ismi olan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup konusundaki tercihi ise bu akşam II. Louis Stadı'nda yapacağı son taktik idmanda belli olacak. Sakatlığı tamamen düzelen ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna giren Adriano'nun Monaco karşısında sol bekte oynaması sürpriz bir hamle sayılmazken, Şenol Güneş'in Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan ile başlaması da seçenekler arasında yer alıyor.



Beşiktaş'ın yarın akşamki muhtemel onbiri Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano (Caner) Atiba, Oğuzhan (Tolgay) Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun şeklinde.



CANER ERKİN SARI KART SINIRINDA

Siyah Beyazlı takımda Caner Erkin, 2 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Porto ve Leipzig maçlarında sarı kart gören Caner ilk iki maçta ceza sınırına geldi. Caner, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Monaco maçında da sarı kart görürse 3 maçta 3 sarı kart ile cezalı duruma düşecek ve 1 Kasım'da Monaco ile İstanbul'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7 PUANI GEÇEMEDİ

Beşiktaş yarın akşam Monaco'yu yenmesi halinde kendi Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.

Daha önce 6 kez Devler Arenası'nda yer alan Siyah-Beyazlı ekip 2 kez 7 puana ulaşırken, 2 kez 4 puan, 2 kez de 6 puan topladı. 1997-98 sezonunda ilk kez yer aldığı kulvarda 6 puan toplayan Beşiktaş, 2000-2001'de 4 puan aldı. 2003-2004'te ilk kez 7 puana ulaşan Siyah-Beyazlılar, 2007-2008 sezonunda ise 6 puanda kaldı. Sadece 4 puan toplayabildiği 2009-2010 sezonundan sonra geçen sezon son maça kadar başarılı bir grafik çizen Şenol Güneş'in öğrencileri son maça öncesinde 7 puan toplamasına rağmen Dynamo Kiev mağlubiyeti ile hem 7 puan barajını aşamadı hem de ilk kez gruptan çıkma şansını değerlendiremedi. Siyah Beyazlı oyuncular eğer yarın akşam II. Louis Stadı'ndan bir galibiyet çıkartabilirse ilk kez 7 puan barajını geçecek ve gruptan çıkma şansını da oldukça yükseltecek.



FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI DEPLASMAN GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş Monaco ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Geçtiğimiz yıllarda Fransa'dan 4 farklı takımla karşılaşan Siyah-Beyazlılar Fransız takımları ile toplamda 8 maç yaptı. Bu maçlarda 3 galibiyet alan Kara Kartallar 4 kez yenilirken, 1 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda rakip ağlara 11 gol gönderen Beşiktaş kalesinde ise 13 gol gördü.



BEŞİKTAŞ'IN FRANSIZ TAKIMLARI İLE YAPTIĞI MAÇLAR VE SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

1994 Auxerre 2 - 0 Beşiktaş

1994 Beşiktaş 2 - 2 Auxerre

1997 Beşiktaş 3 - 1 Paris S.G.

1997 Paris S.G 2 - 1 Beşiktaş

2007 Marsilya 2-0 Beşiktaş

2007 Beşiktaş 2 - 1 Marsilya

2017 O. Lyon 2-1 Beşiktaş

2017 Beşiktaş 2-1 O. Lyon (O. Lyon penaltılarla UEFA Avrupa Liginde yarı finale yükseldi)



Tablodan da görüldüğü üzere Fransız takımlarına karşı deplasmanda kazanamayan Siyah Beyazlılar Monaco'yu yenmeleri halinde kendi tarihi adına bir başka ilki daha başaracak ve ilk kez bir Fransız takımını deplasmanda yenmiş olacak.



MONACO'NUN EN ETKİLİ SİLAHI FALCAO

Kadrosunda Moutinho, Fabinho, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic ,Lemar, Balde ve Tielemans gibi ünlü futbolcuları bulunduran Monaco'nun hiç şüphesiz ki en önemli oyuncusu dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao. Bu sezon Fransa Ligi'nde fırtına gibi esen Falcao, 8 maçta attığı 12 gol ile krallık yarışında da oldukça iddialı. Falcao'nun bir diğer özelliği de geçmişte oynadığı takımlarda Beşiktaş'a gol atmış olması. Porto ve Atletico Madrid ile Beşiktaş'a karşı goller atan Kolombiyalı yıldız Siyah-Beyazlı defans oyuncularının en çok dikkat etmesi gereken isim olacak.