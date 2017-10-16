Beşiktaş üçte üç peşinde!

Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde kötü günler geçiren ve oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak.

Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.



GÖZLER BABEL VE TALİSCA İKİLİSİNDE

Beşiktaş'ın Monaco ile oynayacağı maçta gözler Ryan Babel ve Anderson Talisca ikilisinde olacak.

Siyah-beyazlı ekibin bu sene aldığı iki Avrupa galibiyetinde de rakip fileleri havalandırmayı başaran golcü oyuncular, performanslarıyla Beşiktaş'ın 90 dakika sonunda alacağı sonucu belirleyen faktörlerden olacak. İki futbolcu, yapılan iki karşılaşmada ikişer kez fileleri havalandırmayı başardı.



CANER ERKİN CEZA SINIRINDA

Bu sezon Süper Lig'de sarı kart cezası sınırında bulunan Caner Erkin, Avrupa'da da aynı sıkıntıyla karşı karşıya.

Porto ve Leipzig maçlarında iki sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Monaco karşısında da kart görmesi halinde cezalı duruma gelecek ve grubun dördüncü maçında forma giyemeyecek.