Beşiktaş, Avrupa kupalarında 199. maçına çıkıyor
UEFA Şampiyonlar G Grubu üçüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 198 müsabakada, 75 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi
|76
|25
|17
|34
|78
|119
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|102
|46
|21
|35
|159
|125
|Toplam
|198
|75
|42
|81
|258
|282
FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.
EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN
Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.
HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.
MONACO İLE İLK KEZ
Siyah-beyazlı ekip, G Grubu'nda yer alan takımlardan Leipzig ile olduğu gibi Monaco ile de ilk kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, Fransız ekipleriyle de şu ana dek 8 karşılaşma yaptı. Bu maçların 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleştiği rakibine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, evindeki mücadeleyi de uzatma sonunda 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, çeyrek finalde elendi. Fransa temsilcilerine 11 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 13 gol gördü.
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1994-1995 (Kupa Galipleri)
|Beşiktaş-Auxerre
|2-2
|Auxerre-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998 (Şampiyonlar Ligi)
|Beşiktaş-PSG
|3-1
|PSG-Beşiktaş
|2-1
|2007-2008 (Şampiyonlar Ligi)
|Olympique Marsilya-Beşiktaş
|2-0
|Beşiktaş-Olympique Marsilya
|2-1
|2016-2017 (UEFA Avrupa Ligi)
|Olympique Lyon-Beşiktaş
|2-1
|Beşiktaş-Olympique Lyon
|2-1 (6-7 penaltı)
Bu arada Monaco, Türk takımlarıyla 9. karşılaşmasını oynayacak. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşan Fransız ekibi, Galatasaray ile oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. İki takım arasındaki 1 maçta eşitlik bozulmazken, Galatasaray, rakibine 2 karşılaşmada üstünlük sağladı. Monaco ile geçen sezon karşı karşıya gelen Fenerbahçe ise evindeki mücadeleyi kazanırken, deplasmanda rakibine mağlup oldu.
DEPLASMANDA "DALYA" DİYECEK
Siyah-beyazlı ekip, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 99 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, yarın "Dalya" diyecek. 99 mücadelenin 23'ünü kazanan siyah-beyazlı ekip, 19 deplasman maçını berabere tamamladı. Beşiktaş, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Dış sahada 112 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 184 gol gördü.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:24
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 8
Yorum
emailsiz "Galatasaray maçı için taraftarlarımızın duygularının nasıl olduğunu biliyoruz. İyi bir görüntüyle istediğimizi almak istiyoruz.." İnşallah canım ya :) ama çok zor GS bu taktik maktik yok BAM BAM BAM!
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Beş aday var
Toplam 27
Yorum
Bahtiyar Korkmaz Hami mandıralı,Ünal Karaman,Sadi tekeli oğlu bunlara 5 çeker,Bunların kovulmadığı takımmı kaldı TS bunları ne verebilirk, Alman Sammer olsun
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Savunmaya çare bulunamadı
Toplam 11
Yorum
ERAY TS Yumlu Uğur'dan da, Akbaş'tan da, Tomas'tan da, pili bitmiş Durica'dan da iyi. Yedek tutulmalıydı. Futboldan herkes anlamaz anladığını sanır.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 199. maçına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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