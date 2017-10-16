Beşiktaş, Avrupa kupalarında 199. maçına çıkıyor

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 198 maçtan 75'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Son 2 sezonda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Beşiktaş, 2017-2018'de üst üste oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. G Grubu ilk mücadelesinde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig ile sahasında oynadığı mücadeleyi ise 2-0 üstünlükle tamamladı.

Yaptığı 198 karşılaşmada rakip fileleri 258 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 282 gol gördü. Monaco ile tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş , Fransız takımlarıyla daha önce oynadığı 8 karşılaşmanın üçünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 100. karşılaşmasına yarın çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 76 25 17 34 78 119 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 198 75 42 81 258 282

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.



HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.







MONACO İLE İLK KEZ

Siyah-beyazlı ekip, G Grubu'nda yer alan takımlardan Leipzig ile olduğu gibi Monaco ile de ilk kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, Fransız ekipleriyle de şu ana dek 8 karşılaşma yaptı. Bu maçların 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleştiği rakibine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, evindeki mücadeleyi de uzatma sonunda 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, çeyrek finalde elendi. Fransa temsilcilerine 11 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 13 gol gördü.

Sezon Maç Sonuç 1994-1995 (Kupa Galipleri) Beşiktaş-Auxerre 2-2 Auxerre-Beşiktaş 2-0 1997-1998 (Şampiyonlar Ligi) Beşiktaş-PSG 3-1 PSG-Beşiktaş 2-1 2007-2008 (Şampiyonlar Ligi) Olympique Marsilya-Beşiktaş 2-0 Beşiktaş-Olympique Marsilya 2-1 2016-2017 (UEFA Avrupa Ligi) Olympique Lyon-Beşiktaş 2-1

Beşiktaş-Olympique Lyon 2-1 (6-7 penaltı)



Bu arada Monaco, Türk takımlarıyla 9. karşılaşmasını oynayacak. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşan Fransız ekibi, Galatasaray ile oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. İki takım arasındaki 1 maçta eşitlik bozulmazken, Galatasaray, rakibine 2 karşılaşmada üstünlük sağladı. Monaco ile geçen sezon karşı karşıya gelen Fenerbahçe ise evindeki mücadeleyi kazanırken, deplasmanda rakibine mağlup oldu.

DEPLASMANDA "DALYA" DİYECEK

Siyah-beyazlı ekip, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 99 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, yarın "Dalya" diyecek. 99 mücadelenin 23'ünü kazanan siyah-beyazlı ekip, 19 deplasman maçını berabere tamamladı. Beşiktaş, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Dış sahada 112 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 184 gol gördü.