 Q7 isyan etti! Takım arkadaşlarına sitem... – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Q7 isyan etti! Takım arkadaşlarına sitem...

    Q7 isyan etti! Takım arkadaşlarına sitem...

    Süper Lig'in 8. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş'ta Portekizli yıldız , maçının ardından sitem etti.

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in Salı günüŞampiyonlar Ligi'nde oynanacak Monaco maçını düşünerek G.Birliği karşısında ilk 11'e almadığı ancak ikinci yarının başında şans verdiği Ricardo , yenilgiye tepki gösterdi.

    Oyuna girdikten sonra takıma heyecan ve hareketlilik getirip bir de penaltı kazandıran Q7'nin, maçın ardından "Bu kadar isteksiz, vurdumduymaz oynanmaz. Böyle bir yenilgi olmaz" sözleriyle soyunma odasındaki sessizliği bozduğu öğrenildi.

    Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:11
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