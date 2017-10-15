Q7 isyan etti! Takım arkadaşlarına sitem...
Süper Lig'in 8. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Quaresma, maçının ardından sitem etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Salı günüŞampiyonlar Ligi'nde oynanacak Monaco maçını düşünerek G.Birliği karşısında ilk 11'e almadığı ancak ikinci yarının başında şans verdiği Ricardo Quaresma, yenilgiye tepki gösterdi.
Oyuna girdikten sonra takıma heyecan ve hareketlilik getirip bir de penaltı kazandıran Q7'nin, maçın ardından "Bu kadar isteksiz, vurdumduymaz oynanmaz. Böyle bir yenilgi olmaz" sözleriyle soyunma odasındaki sessizliği bozduğu öğrenildi.
Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 1 gol attı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:11
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Gözler defansta
Toplam 1
Yorum
ts6106 Stoperde Ugur - Durica ikilisi en iyisi
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Selçuk İnan'dan taraftara mesaj!
Toplam 7
Yorum
*** Sonun da oynaması gerektiği gibi oynadı kimse onda pres yapmasını da beklemiyordu zaten böyle oynadıktan sonra kesinlikle süre almaya başlar
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Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon!
Toplam 17
Yorum
tarafsız adamın boynunu kırmadan kırmızı verilmemeli demi kendini başkan sanan zat
Q7 isyan etti! Takım arkadaşlarına sitem... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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