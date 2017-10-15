Orman: "Cezalarını çekecekler"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gençlerbiliği karşısında takımının sergilediğin oyundan memnun olmadığı dile getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin ile Talisca arasında soyunma odasında yaşanan olaya da değindi.
Gençlerbirliği karşısında arzusuz bir oyun sergiledikleri için oyuncularına kızan Başkan Fikret Orman, Caner Erkin- Talisca krizine de değindi. Fikret Orman, "Bu aile içerisinde olan şeyler. Futbolcular arasında da olur. Biz yöneticiler kavga etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bunlar hep bir ailenin içinde olan şeylerdir. Adrenalinin yüksek olduğu zamanlarda bu gibi şeyler olur. Çok abartılmasına kızdım ve bir de tabi ki mevzunun dışarıya çıkması. Netice itibariyle yalan bir şey değil. Her ikisiyle de görüştüm. Üzüldüklerini ama cezalarını çekecekler" dedi.
NELER YAŞANMIŞTI
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından siyah-beyazlı ekibin soyunma odasında kavga çıktı. İddialara göre Caner Erkin ile Talisca'nın önce küfürleşip ardından tekme ve yumrukla birbirlerine girdikleri belirtildi. Caner'in "Kendine oynuyorsun, kimseye pas vermiyorsun. Kendi istatistiklerini yükseltmeye çalışıyorsun" diyerek şuçladığı Talisca'nın bu sözlerin tercüme edilmesinin ardından milli futbolcuya uçan tekme attığı kaydedildi. Bunun üzerine soyunma odasının karıştığı milli futbolcunun Talisca'ya küfürler savurup, yumruk atmaya çalıştığı belirtildi.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:34
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Gözler defansta
Toplam 1
Yorum
ts6106 Stoperde Ugur - Durica ikilisi en iyisi
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Selçuk İnan'dan taraftara mesaj!
Toplam 7
Yorum
*** Sonun da oynaması gerektiği gibi oynadı kimse onda pres yapmasını da beklemiyordu zaten böyle oynadıktan sonra kesinlikle süre almaya başlar
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Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon!
Toplam 17
Yorum
tarafsız adamın boynunu kırmadan kırmızı verilmemeli demi kendini başkan sanan zat
Orman: "Cezalarını çekecekler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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