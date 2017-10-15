 Orman: "Cezalarını çekecekler" – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Orman: "Cezalarını çekecekler"

    Orman: "Cezalarını çekecekler"

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gençlerbiliği karşısında takımının sergilediğin oyundan memnun olmadığı dile getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin ile Talisca arasında soyunma odasında yaşanan olaya da değindi.

    Gençlerbirliği karşısında arzusuz bir oyun sergiledikleri için oyuncularına kızan Başkan Fikret Orman, Caner Erkin- Talisca krizine de değindi. Fikret Orman, "Bu aile içerisinde olan şeyler. Futbolcular arasında da olur. Biz yöneticiler kavga etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bunlar hep bir ailenin içinde olan şeylerdir. Adrenalinin yüksek olduğu zamanlarda bu gibi şeyler olur. Çok abartılmasına kızdım ve bir de tabi ki mevzunun dışarıya çıkması. Netice itibariyle yalan bir şey değil. Her ikisiyle de görüştüm. Üzüldüklerini ama cezalarını çekecekler" dedi.

    NELER YAŞANMIŞTI
    Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından siyah-beyazlı ekibin soyunma odasında kavga çıktı. İddialara göre Caner Erkin ile Talisca'nın önce küfürleşip ardından tekme ve yumrukla birbirlerine girdikleri belirtildi. Caner'in "Kendine oynuyorsun, kimseye pas vermiyorsun. Kendi istatistiklerini yükseltmeye çalışıyorsun" diyerek şuçladığı Talisca'nın bu sözlerin tercüme edilmesinin ardından milli futbolcuya uçan tekme attığı kaydedildi. Bunun üzerine soyunma odasının karıştığı milli futbolcunun Talisca'ya küfürler savurup, yumruk atmaya çalıştığı belirtildi.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman: "Cezalarını çekecekler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.