Git gide yaşlandılar
İsimler tecrübeli ama 3 kulvarda savaşan bir takımın bu kadar yaşlı olması normal mi?
2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın ideal 11'inin yaş ortalaması 25.3'tü:
Tolga (31), Beck (28), Rhodolfo (28), Marcelo (28), İsmail (25), Atiba (32), Oğuzhan (22), Sosa (30), Töre (23), Quaresma (31), Gomez (29)..
2016-17'de yaş ortalaması 28.14'e yükseldi:
Fabri (28), Gönül (31), Marcelo (29), Tosic (31), Adriano (31), Atiba (33), Oğuzhan (23), Talisca (22), Babel (29), Quaresma (32), Aboubakar (24).
Son oynanan G.Birliği maçında takımın yaş ortalaması ise 29.55'e çıktı:
Fabri (29), Gönül (32), Pepe (34), Tosic (32), Caner (29), Atiba (34), Oğuzhan (25), Lens (30), Talisca (23), Cenk Tosun (26), Negredo (32).
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:03
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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