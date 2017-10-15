Git gide yaşlandılar

İsimler tecrübeli ama 3 kulvarda savaşan bir takımın bu kadar yaşlı olması normal mi?

ŞAMPİYON kadroya yapılan takviyeler de, şimdiden soru işaretleri yaratmaya başladı. Alvanro Negredo (32), Jeremain Lens (30), Garry Medel (30) ve Pepe'nin (34) yaşları sorun oldu. İsimlerin kalitesine kimsenin bir sözü yoktu, ama Kara Kartal'ın yaş ortalamasının bir anda yükselmesi, "Üç cephede savaşan bir takımın daha genç olması gerekir" yorumlarını da beraberinde getirdi.



2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın ideal 11'inin yaş ortalaması 25.3'tü:

Tolga (31), Beck (28), Rhodolfo (28), Marcelo (28), İsmail (25), Atiba (32), Oğuzhan (22), Sosa (30), Töre (23), Quaresma (31), Gomez (29)..



2016-17'de yaş ortalaması 28.14'e yükseldi:

Fabri (28), Gönül (31), Marcelo (29), Tosic (31), Adriano (31), Atiba (33), Oğuzhan (23), Talisca (22), Babel (29), Quaresma (32), Aboubakar (24).



Son oynanan G.Birliği maçında takımın yaş ortalaması ise 29.55'e çıktı:

Fabri (29), Gönül (32), Pepe (34), Tosic (32), Caner (29), Atiba (34), Oğuzhan (25), Lens (30), Talisca (23), Cenk Tosun (26), Negredo (32).



