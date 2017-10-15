Fikret Orman taraftara söz verdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına mesaj gönderirken, siyah beyazlı taraftara da Monaco karşısında galibiyet sözü verdi.
G.Birliği karşısında sergilenen oyundan memnun olmadığını dile getiren Başkan Orman; "Çok üzüldüm. Maç kaybedersin kazanırsın bunlar futbolun içinde olan bir durum. Kazanma arzusundan çok rahatsızım. Tabi ikinci yarının başında kırmızı kart olması biraz takımı etkiledi ama kötüydük. Rakipte tabi çok dar alanda top oynadı. Şanslılardı, golü de buldular. Kırmızı kartta onların açısından avantaj oldu. Bizim açımızdan kötü bir gündü. Beşiktaş'ın bir oyun hırsı vardır her dakika. Onu görmedik o yüzden biraz sinirlendim. Takım halinde kötüydük. Bireysel olarak değil. Forvet, orta alan, savunma olarak kötüydük. Önümüzde uzun bir yol var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz yada kaybedilmez. Beşiktaş takımının inşallah Gençlerbirliği karşısında üzdüğü taraftarını Monaco maçında sevindirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:33
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Gözler defansta
Toplam 1
Yorum
ts6106 Stoperde Ugur - Durica ikilisi en iyisi
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Selçuk İnan'dan taraftara mesaj!
Toplam 7
Yorum
*** Sonun da oynaması gerektiği gibi oynadı kimse onda pres yapmasını da beklemiyordu zaten böyle oynadıktan sonra kesinlikle süre almaya başlar
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Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon!
Toplam 17
Yorum
tarafsız adamın boynunu kırmadan kırmızı verilmemeli demi kendini başkan sanan zat
Fikret Orman taraftara söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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