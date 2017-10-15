 Fikret Orman taraftara söz verdi – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Fikret Orman taraftara söz verdi

    Fikret Orman taraftara söz verdi

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına mesaj gönderirken, siyah beyazlı taraftara da Monaco karşısında galibiyet sözü verdi.

    Fikret Orman, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    G.Birliği karşısında sergilenen oyundan memnun olmadığını dile getiren Başkan Orman; "Çok üzüldüm. Maç kaybedersin kazanırsın bunlar futbolun içinde olan bir durum. Kazanma arzusundan çok rahatsızım. Tabi ikinci yarının başında kırmızı kart olması biraz takımı etkiledi ama kötüydük. Rakipte tabi çok dar alanda top oynadı. Şanslılardı, golü de buldular. Kırmızı kartta onların açısından avantaj oldu. Bizim açımızdan kötü bir gündü. Beşiktaş'ın bir oyun hırsı vardır her dakika. Onu görmedik o yüzden biraz sinirlendim. Takım halinde kötüydük. Bireysel olarak değil. Forvet, orta alan, savunma olarak kötüydük. Önümüzde uzun bir yol var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz yada kaybedilmez. Beşiktaş takımının inşallah Gençlerbirliği karşısında üzdüğü taraftarını Monaco maçında sevindirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:33
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