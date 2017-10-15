Devre arasında yollar ayrılabilir

Beşiktaş Yönetimi şu ana kadar resmi maçlarda golü olmayan İspanyol yıldızı göndermek için düğmeye bastı

KARTAL' da Negredo topun ağzında... Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar'ın yerine aldığı İspanyol golcü bugüne kadar hiçbir resmi karşılaşmada fileleri havalandıramadı. G.Birliği önünde ilk yarıda oynayan Negredo'nun kredisini tamamen tükettiği öğrenildi. Şenol Güneş'in Negredo'nun performansından hiç memnun kalmaması üzerine yönetimin devre arasında İspanyol golcüyü kiraya vererek yerine yeni bir golcü transfer etmek için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.



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