 Deplasmanda kayıp – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Deplasmanda kayıp

    Deplasmanda kayıp

    , 8’inci haftalar itibarıyla deplasmanda son 5 sezonun en kötü performansını ortaya koydu

    SÜPER Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan , 8. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en kötü deplasman performansını ortaya koydu. Ligde şu ana dek 4 dış saha maçına çıkan Beşiktaş, sadece bir kez kazanabildi. Bir maçtan da beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 2 karşılaşmada mağlup oldu. Deplasmanda sadece Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Kara Kartal, ilk yarıda rakibine top göstermediği Kasımpaşa maçında da 2-2 berabere kaldı.

    4 puan çıkartabildi
    SİYAH-beyazlılar, son 2 deplasman karşılaşmasından eli boş döndü. Ligin 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 8. haftada Gençlerbirliği ile Ankara'da oynadığı karşılaşmayı da aynı skorla mağlup tamamladı. Beşiktaş, deplasmandaki 4 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgi sonunda 4 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı ekibin 8. hafta sonunda deplasmandaki 4 maçta puan kaybı 8'e ulaştı.

    Son iki sezon aranıyor
    BEŞİKTAŞ, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezonu da arattı. Güneş'in görev aldığı ilk iki sezonda 4'er dış saha karşılaşmasında üçer galibiyet ve birer beraberlik alan Beşiktaş, 10'ar puan elde etti. Bu sezon şimdiden 2 dış saha maçından mağlup ayrılan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016- 2017 sezonlarındaki 17 deplasman maçında toplamda üçer kez rakiplerine mağlup oldu.

    Kırmızı kart sıkıntısı
    KARA Kartal, bu sezonki deplasman maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla dikkati çekiyor. Sadece Kasımpaşa karşılaşmasında eksik kalmayan siyah-beyazlı ekipte, son 3 dış saha karşılaşmasında 5 oyuncu kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Karabükspor karşısında Tosic, takımını 10 kişi bıraktı. F.Bahçe derbisinde Quaresma, Atiba ve Oğuzhan kırmızı kart görürken; G.Birliği mücadelesinde de Babel aynı şekilde cezalandırıldı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
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