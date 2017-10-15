Deplasmanda kayıp
Beşiktaş, 8’inci haftalar itibarıyla deplasmanda son 5 sezonun en kötü performansını ortaya koydu
4 puan çıkartabildi
SİYAH-beyazlılar, son 2 deplasman karşılaşmasından eli boş döndü. Ligin 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 8. haftada Gençlerbirliği ile Ankara'da oynadığı karşılaşmayı da aynı skorla mağlup tamamladı. Beşiktaş, deplasmandaki 4 maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgi sonunda 4 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı ekibin 8. hafta sonunda deplasmandaki 4 maçta puan kaybı 8'e ulaştı.
Son iki sezon aranıyor
BEŞİKTAŞ, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezonu da arattı. Güneş'in görev aldığı ilk iki sezonda 4'er dış saha karşılaşmasında üçer galibiyet ve birer beraberlik alan Beşiktaş, 10'ar puan elde etti. Bu sezon şimdiden 2 dış saha maçından mağlup ayrılan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016- 2017 sezonlarındaki 17 deplasman maçında toplamda üçer kez rakiplerine mağlup oldu.
Kırmızı kart sıkıntısı
KARA Kartal, bu sezonki deplasman maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla dikkati çekiyor. Sadece Kasımpaşa karşılaşmasında eksik kalmayan siyah-beyazlı ekipte, son 3 dış saha karşılaşmasında 5 oyuncu kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Karabükspor karşısında Tosic, takımını 10 kişi bıraktı. F.Bahçe derbisinde Quaresma, Atiba ve Oğuzhan kırmızı kart görürken; G.Birliği mücadelesinde de Babel aynı şekilde cezalandırıldı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:06
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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