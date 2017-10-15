Böyle mi olacaktı?
Rakamlar düşüşte
AVRUPA'nın en yaşlı takımlarından birisi haline gelen siyah-beyazlılar 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı ve en fazla kart gördüğü sezonu yaşıyor. Önceki akşam G.Birliği karşısında sezonun en fazla top kaybettiği iki maç, son iki haftadaki Trabzonspor (174) ve Gençlerbirliği (160) karşılaşmaları olması ise oldukça dikkat çekici. İşin daha da vahimi siyah-beyazlıların Süper Lig'deki son 3 maçında sahadaki toplam 225 dakikanın sadece 29'unda (%13) önde oynayabilmesi. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de ilk kez 3 maçlık bir galibiyet hasreti yaşıyor.
11 kişi bitiremiyor
Beşiktaş 'ın ligdeki kötü gidişine bu sezon çok fazla kart görmesi de eklenebilecek sebeplerden birisi. Daha 8. haftada 20 sarı ve 5 kırmızı karta ulaşan siyah-beyazlı futbolcular adeta rekora koşuyor. 4'üncü haftada Karabükspor maçında ilk kırmızı kartı gören Kara Kartallar, Fenerbahçe derbisinde de 3 kırmızı kart gördü. Önceki akşam Babel'in oyuna girdikten 2.5 dakika sonra gördüğü kırmızı kart bu sezon görülen 5. kırmızı kart oldu ve Beşiktaş 8 maçın sadece 5'ini 11 kişi ile tamamlayabildi.
Beklentiler arttı
SON iki yılın şampiyonu olunca, beklentiler de arttı elbette. Kaliteli bir kadro, birçoğu milli takımlarında forma giyen birbirine alışkın oyuncular, çok tecrübeli bir teknik adam, bir denileni iki etmeyen yönetim, hazırlık maçlarında bile tribünleri dolduran coşkulu, arzulu, rakiplerin korkulu rüyası olan taraftarlar; bir de bunlara ilave yapılan yıldız takviyeler.. Tüm bu şartlar bir aradayken, ilk 5 hafta her şey yolunda gitti.. Ama evdeki hesap çarşıya uymamaya başladı. F.Bahçe maçıyla başlayan sıkıntılı süreçte Leipzig galibiyeti hariç, Trabzon beraberliği ve ardından gelen G.Birliği yenilgisi, kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.
Bir havayla geldiler
ASLINDA Beşiktaş taraftarı takımına güveniyordu. Yenik duruma düşse de, Kara Kartal'ın sahadan galibiyetle ayrılacağına sonuna kadar inanıyordu. Çünkü skoru değiştirecek birden fazla oyuncu vardı. Yeni yıldızlar da takımın gücüne güç katmıştı. Sadece Pepe tecrübesini konuşturduğu performansıyla şu ana kadar takımın en iyi futbolcularından biri oldu. Orkan Çınar lig ve Avrupa'da hiç süre alamazken Negredo, Lens ve Medel bekleneni henüz veremedi. Sezon başında "35 gol atarım" diyerek büyük bir havayla gelen İspanyol golcü Negredo, G.Birliği maçında sahada kaldığı 45 dakikada 13 kez topla buluşabilirken; hiç şut fırsatı bulamadı ve ikili mücadele kazanamadı. Hala golü yok, ama 2 asist yaptı. Lens ve Medel ise ne Şenol Güneş'in, ne de Beşiktaş taraftarının gözüne girebilmiş değil!
Yardımcı lazım mı?
Tamer Tuna'nın Göztepe'ye hoca olmasından sonra yardımcı istemeyen Güneş'in bu konuda geri adım atması gerektiği de camiada konuşuluyor. Tamer Tuna'nın iki sezonda Şenol Güneş'in yükünü çok büyük oranda hafiflettiğini düşünenler, eski futbolculardan birinin mutlaka Güneş'in yardımcısı olması gerektiğini savunuyorlar.
Akıllar Avrupa'da
OYUNCULARIN aklının artık Süper Lig değil, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için Türkiye'de zorlandıkları da dillenmeye başladı yavaş yavaş... Öyle ki, "Biz Porto'yu kendi evinde, genç takım Leipzig'i de evimizde devirdik. Diğer takımları rahat geçeriz" rehaveti yaşanmaya başlanırken; üst üste gelen puan kayıpları bunun doğruluğunu kanıtlar türdendi. Tüm bunlara bir de yeni 'yıldız' transferlerin beklenen katkıyı verememesi, rakip takımların Beşiktaş'ın taktiğini çözmesi, teknik heyetin oyuncu tercihlerinde zaman zaman doğruyu bulamaması da eklenince; 'Şampiyon Kartal, yerini 'Yaralı Kartal'a bırakmış oldu...
Fizik gücü azaldı
TABİİ Kİ sadece yeni transferler değildi, kötü olan. Takım kaptanı Oğuzhan Özyakup da kişisel olarak düşüşteydi.. Milli yıldız, son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 19 hatalı pasla sahanın en çok pas hatası yapan ismi olurken; 78 dakikada hiç ikili mücadele kazanamadı. Son haftaların golcüsü Ryan Babel ise, 2015/16 başından bu yana Süper Lig'de yedekten oyuna girip 2 dakika 35 saniyede en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu. Aynı maçta göze çarpanlar ise Quarsema ve Cenk oldu. Kulübeden gelen Q7, ikinci yarıda oyuna girmesine rağmen 5 kez rakiplerini çalımla geçip, birinde penaltı yaptırdı, 14 orta yapıp 3 kilit pas verdi. Cenk Tosun ise Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ilk 11'de başladığı 63 resmi maçta 44 gol attı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:00
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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