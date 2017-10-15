Beşiktaş'a 17'lik yetenek!
Takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş, Schalke'nin altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Ahmet Kutucu'yu gündemine aldı.
Kartal'ın Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün altyapısında forma giyen gurbetçi futbolcu Ahmed Kutucu ile ilgilendiği öğrenildi.
U17 Milli Takım'da da oynayan Ahmed Kutucu, Hindistan'daki Dünya Şampiyonası'nda forma giymiş ve Yeni Zelanda maçında millilerin tek golünü kaydetmişti. Genç oyuncuyla Monaco'nun da ilgilendiği bildirildi.
Ahmet Kutucu, Schalke U19 formasıyla çıktığı 6 lig maçında 2 gole imza attı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:23
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Rakip aranıyor!
Toplam 1
Yorum
RAKIP YAKIN BU SAHTE CIMBOM DUSER :-D
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Belhanda idare etti
Toplam 1
Yorum
galahh ben bir katki falan göremedim sadece pas hatalari. Belhanda Galatasarayin oyunu buzan adam.Fenere karsi bu adami taraftalar istanbulda yer
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Cenk Tosun İngilizlerin radarında
Toplam 8
Yorum
allah askina GIT ARTIK !!!!!!!!!!!!
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