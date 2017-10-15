 Beşiktaş'a 17'lik yetenek! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Beşiktaş'a 17'lik yetenek!

    Beşiktaş'a 17'lik yetenek!

    Takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş, Schalke'nin altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Ahmet Kutucu'yu gündemine aldı.

    Takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    Kartal'ın Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün altyapısında forma giyen gurbetçi futbolcu Ahmed Kutucu ile ilgilendiği öğrenildi.

    U17 Milli Takım'da da oynayan Ahmed Kutucu, Hindistan'daki Dünya Şampiyonası'nda forma giymiş ve Yeni Zelanda maçında millilerin tek golünü kaydetmişti. Genç oyuncuyla Monaco'nun da ilgilendiği bildirildi.

    Ahmet Kutucu, Schalke U19 formasıyla çıktığı 6 lig maçında 2 gole imza attı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:23
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